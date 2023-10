Citéphilo – L’Eldorado ou l’enfer. 1. L’extraction de l’or et ses conséquences par Irène Bellier, anthropologue Théâtre du Nord Lille, 16 novembre 2019, Lille.

Citéphilo – L’Eldorado ou l’enfer. 1. L’extraction de l’or et ses conséquences par Irène Bellier, anthropologue Samedi 16 novembre 2019, 16h00 Théâtre du Nord Entrée libre sans réservation

La quête des métaux précieux – de l’or, de l’argent mais aussi du mercure qui sert à les amalgamer– a nourri l’expansion coloniale. À partir du XVIe siècle, le mythe de l’Eldorado se répand comme une traînée de poudre, la fièvre de l’or s’empare des Européens, et les Indiens en paient le prix le plus fort. Après l’accaparement brutal de l’or finement travaillé et ostensiblement porté par les élites indiennes, qui sera fondu en lingots destinés à la production des monnaies, l’asservissement de la main d’œuvre indienne dans les mines sera cause de sa décimation. En tous points de la planète, les ruées vers l’or se multiplient dès qu’apparaît une paillette de ce précieux métal. Des mines continuent de s’ouvrir, qui laissent après usage un paysage ravagé et des rivières mortes, empoisonnées par le mercure, tandis que des milliers de tonnes de terre sont fouillées par d’énormes machines ou par des petites mains. L’espoir du gain, l’existence d’un commerce local, la certitude de trouver acheteur sur le marché mondial poussent des milliers d’orpailleurs vers l’Amazonie aujourd’hui. Au Brésil, en Guyane, les peuples autochtones sont confrontés à cette extraction qui tue, qui pollue, qui représente aujourd’hui la plus grande des menaces pour la vie des personnes, la survie de leurs cultures et de l’environnement. Nous entendrons la voix de représentants des peuples Juruna, Kali’ña, Wayana, Yanomami, au nom d’autres peuples, tous menacés par l’extraction de ce métal qui n’est précieux que pour ceux qui n’ont que mépris pour ces vies.

Théâtre du Nord 4 Place Charles de Gaulle, 59800 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=dd134014-2992-461f-9c1e-a64a20b03996;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=dd134014-2992-461f-9c1e-a64a20b03996

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-16T16:00:00+01:00 – 2019-11-16T18:00:00+01:00

2019-11-16T16:00:00+01:00 – 2019-11-16T18:00:00+01:00