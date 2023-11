La guerre saisie par la pensée Théâtre du Nord Le Plessis-sur-Vert, 14 novembre 2023, Le Plessis-sur-Vert.

La guerre saisie par la pensée Mardi 14 novembre, 18h00 Théâtre du Nord Entrée libre

La pensée philosophique, politique ou historique n’a jamais cessé de documenter, décrire et méditer les raisons, les folies et les modalités de la guerre. Ce qu’elle fait aux peuples, aux nations, à leurs modes de gouvernement. On peut l’oublier, la refouler, la guerre n’oublie rien, ni personne et déjoue calculs et anticipations. Elle s’impose comme la figure ultime du réel, cet ordre qui interrompt la continuité des vies et des projets, cet événement qui contrarie les convictions pacifiques les plus ancrées comme les velléités guerrières les plus affirmées. Quand surgit une nouvelle guerre, n’est-ce pas toujours d’un nouveau type de guerre qu’il s’agit ?

Théâtre du Nord 4 place Charles de Gaulle – Lille Le Plessis-sur-Vert 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T18:00:00+01:00 – 2023-11-14T20:00:00+01:00

© Cagri KIlicci