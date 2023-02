Théâtre du marais perdu – Mauvaises Filles Salle Polyvalente, 24 février 2023, Magné Magné.

Théâtre du marais perdu – Mauvaises Filles

Avenue de la Brièserie Salle Polyvalente Magné Deux-Sevres Salle Polyvalente Avenue de la Brièserie

2023-02-24 – 2023-02-24

Salle Polyvalente Avenue de la Brièserie

Magné

Deux-Sevres

Magné

EUR 6 9 2001. Maud, jeune femme banale et sans histoire qui travaille à la Poste, voit sa vie bouleversée le jour où elle tombe sur une lettre égarée par les services postaux.

Expédiée d’Irlande dans les années 80, cette lettre est adressée à un certain Chris Roberts. Elle a été écrite par une religieuse et lui dévoile les secrets de ses origines.

Avec sa collègue et copine Vava, elle décide d’enquêter sur ce destinataire inconnu et lui remettre, vingt ans plus tard, cette lettre susceptible de bouleverser sa vie.

Cette quête nous plonge quarante ans plus tôt en Irlande, dans l’un des Couvents de la Madeleine où Rose, une timide fille-mère, y est séquestrée et maltraitée avec d’autres jeunes femmes.

Deux destinées de femmes, deux histoires en parallèle éloignées d’un demi-siècle, qui par le plus grand des hasards vont se croiser.

+33 7 81 18 95 75

Les mauvaises filles

Salle Polyvalente Avenue de la Brièserie Magné

