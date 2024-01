LES FOUS ALLIES THEATRE DU MARAIS Paris, mardi 2 avril 2024.

Avec mauvaise foi, lâcheté, hypocrisie, ils échangent sur l’amour, l’amitié, la mort, la famille… pour le meilleur du rire !Ils ne sont d’accord sur rien, ne comprennent rien aux usages de notre société. Ils sont lâches, égoïstes, parfois hypocrites, ils ont peur du conflit, et ont beaucoup de mal à assumer leurs torts. Alors quand les Fous Alliés débarquent, ils sont diaboliquement fous, mais follement drôles !Le Saviez-vous ?Nomination Meilleur spectacle d’humour Cyranos 2022Succès Festival d’Avignon 2022Auteur : Vincent CordierArtistes : Fabrice Pannetier, Vincent CordierMetteur en scène : Stéphane DuclotDurée : 70 minutesPRESSE :« Surréaliste ! On n’arrête pas de rire. Le jeu des comédiens est juste parfait dans ce spectacle extrêmement bien écrit. On en ressort regonflé ! » France Bleu Ile de France« Une comédie hilarante, résolument moderne. » Ouest France« De la rigolade pure et dure. » Le Télégramme« Un comique de situation redoutablement efficace, un regard très précis et bien senti et une interprétation à la malice contagieuse et pleine de justesse. » Pop and films« Un spectacle d’une irrésistible drôlerie, qui nous met les larmes aux yeux. » L’œil d’Olivier« Une comédie hilarante ! » Midi Libre« Des situations burlesques et loufoques. Un succès ! » La voix du Nord« De l’humour nouveau dans une comédie souvent absurde et surréaliste. » France 3« Extrêmement bien vu. C’est réglé comme du papier à musique. » France Bleu Loire Océan« Un spectacle fou et puissant en écriture. » Chérie FM

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-02 à 19:30

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75