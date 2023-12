BRITANNICUS TRAGIC CIRCUS ESPACE CHARLES VANEL Lagny Sur Marne, 23 mars 2024, Lagny Sur Marne.

Le directeur d’une troupe de théâtre ambulant, « Monsieur Loyal » tonitruant, mène ses comédiens à la cravache pour vous raconter la véritable, et non moins monstrueuse, histoire de Britannicus. L’histoire Tout se passe en un seul jour à Rome. En mai 68 de notre ère. Le trente très exactement. Claude, l’empereur romain, meurt empoisonné par une omelette aux champignons préparée par sa femme Agrippine qui peut ainsi nommer à la tête de l’empire Romain, son propre fils, Néron. Ce dernier, dans l’aurore, a enlevé Junie : la jeune femme qui devait se marier ce jour-même à son frère Britannicus. Néron veut se marier avec Junie. Ce qui, évidemment, provoque une fureur incommensurable, chez son frère, chez sa mère, au palais et dans tout l’empire. Narcisse et Albin, les deux conseillers de Néron, diamétralement opposés, l’un prônant l’honnêteté, l’autre la tyrannie, et néanmoins frères siamois vont mettre Néron face à ses responsabilités et au premier choix de sa vie : Junie ou l’empire ? Ou les deux… ?

Tarif : 12.50 – 32.45 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

ESPACE CHARLES VANEL 22, Bld Galliéni 77400 Lagny Sur Marne