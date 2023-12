CHRISTIAN LEGAL dans ‘ETAT DES LIEUX’ L’Archipel – Salle Rouge Paris, 28 décembre 2023, Paris.

Titre : Christian Legal dans « Etat des lieux »Auteur :Christian LegalMetteur en scène :Eric DelcourtGenre : Humour / ImitationsAvec : Christian LegalEt si nous faisions le bilan ?Société, médias, téléréalité, peoples, chanteurs, acteurs, l’humoriste-imitateur Christian LEGAL dresse son inventaire. De Julien DORÉ à PRINCE, de Elton JOHN à AC/DC, de Cyril HANOUNA à Paul MIRABEL, de Philippe CAVERIVIÈRE à Omar SY en passant par Fabrice LUCHINI, Jean-Luc REICHMANN, Laurent RUQUIER, Chantal LADESOU ou encore Franck DUBOSC, Christian LEGAL, à la fois pertinent et impertinent, armé d’un humour aiguisé et à travers une écriture subtile, sarcastique et satirique, vous propose son ETAT DES LIEUX !Durée : 1 heure 25Salle : Rouge

Tarif : 21.50 – 21.50 euros.

Début : 2023-12-28 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’Archipel – Salle Rouge 17, Boulevard de Strasbourg 75010 Paris