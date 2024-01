MARC ROUGÉ THEATRE DU MARAIS Paris, samedi 16 mars 2024.

MARC ROUGÉ Vous avez déjà eu envie de tout quitter pour recommencer ? Que se passe t-il quand on quitte tout ?Marc l’a fait et en parle avec autodérision et humour.Marc a beaucoup oeuvré dans le monde du travail avant de… tout quitter (vraiment tout).Ancien recruteur, il a fait passer 3 500 entretiens, et a quelques conseils d’ailleurs à vous donner. Sur l’amour, il est moins affuté.Avec lui vous allez voyager !En groupe vous allez visiter le Colisée, vous inscrire dans un cours de Yoga un peu particulier, assister à une prise d’otage en direct et à d’autres situations absurdes mais bien réelles.Marc réhabilite la tradition du sketch avec un stand up moderne en dépeignant un monde absurde avec des personnages décalés.Spectacle à dominante drôle.Prix du public du festival « d’un Rire à l’autre » 20212 prix du Public au festival d’Arêche Beaufort 2022

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 18:00

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75