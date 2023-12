YOHANN LAVEANT THEATRE DU MARAIS Paris Catégorie d’Évènement: Paris YOHANN LAVEANT THEATRE DU MARAIS Paris, 12 février 2024, Paris. « Rire est le propre de l’homme » – Maxime de Rabelais. Maxime c’est pas son prénom, c’est pour dire que c’est une expression…Nous ne rions pas des mêmes choses.Et pourtant, durant cette heure, Yohann propose d’y arriver en s’essayant à tous les styles d’humour : Absurde, Stand-up, personnage, Jeu de mots, clown ou encore Parodie…Se jouer du rire, c’est l’assurance d’y trouver son compte en comprenant ses mécaniques.« Le propre de l’homme » aurait pu s’appeler « Un bon gros steak » puisque, rire équivaut aussi à manger un steak.Mais, nous avions peur de ne pas attirer les bonnes personnes à ce one man show…

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-12 à 19:30
THEATRE DU MARAIS
37, rue Volta
75003 Paris

