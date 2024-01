CAMILLE LAVABRE – TOXIC THEATRE DU MARAIS Paris, 9 février 2024, Paris.

CAMILLE LAVABRE – TOXICTOXIC emprunt au français toxique : nocif, asphyxiant, suffocant.Une histoire pleine de messages qui donnent à réfléchir et à rire.Dans un récit sincère et grâce à une galerie de portraits, Camille dépeint avec humour et autodérision des situations, des rapports amoureux, des échanges à la fois drôles et touchants. Qui n’a pas vécu une relation toxique, de l’enfance à l’âge adulte ? Camille vous fait tourbillonner dans son monde qui est aussi le vôtre.Le saviez-vous ? Camille officie en tant qu’humoriste chroniqueuse dans l’émission La Bande Originale sur France Inter, aux côtés de Nagui et de Leïla Kaddour-Boudadi.Artiste : Camille LavabreMise en scène : Stéphanie BatailleDurée : 60 mnReprésentation :Jeudis et vendredis à 21H00 du 11 janvier au 29 mars 2024

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 21:00

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75