NORMA THEATRE DU MARAIS Paris, 7 février 2024, Paris.

Il est NORMA[LE] d’avoir frisé la folie et il est NORMA[LE] d’en parler.Drôle et percutante, Norma raconte avec une honnêteté désarmante comment se réparer après l’inceste.Grâce à sa plume acérée, et ses personnages aussi fins que comiques, elle nous livre son histoire unique avec humour et émotion.Elle tord le cou à ses névroses et donne envie de larguer les siennes.C’est un seul en scène intime et puissant.On y rit (beaucoup) on y pleure (un peu).Venez découvrir sa traversée du désert jusqu’à la parole libérée.Cette ode à la résilience devrait être vue par tous, car on ne va pas se le cacher : on a tous un traumatisme qui traîne.PS : vous allez rire de choses pas drôles, et ça va vous faire du bien.

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-07 à 21:00

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris