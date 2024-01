MARC TOURNEBOEUF THEATRE DU MARAIS Paris, 30 janvier 2024, Paris.

Marc est comédien, auteur, metteur en scène … Et impatient !Confronté aux écueils de la distraction constante, aux réseaux sociaux, à ses peurs, il travaille comme un acharné mais aimerait que les choses aillent plus vite. Et qu’arrive enfin « la réussite » !« La réussite, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre l’enthousiasme » disait Churchill et jusqu’ici, Marc réussit tous ses échecs avec beaucoup d’enthousiasme ! Castings, tournages, amours …Entre prose et alexandrins, sans jamais se départir de son optimisme, l’Impatient vous embarque dans la vie d’un jeune comédien passionné de Paris à Avignon, de la France à l’Asie, en passant par l’Australie…Marc Tourneboeuf a reçu le Cyrano du meilleur auteur 2022 et le prix Avignon OFF 2022 du meilleur Espoir (et Dieu sait qu’il en faut ! ^^).Durée : 1h10De et avec Marc TourneboeufMise en scène : Grétel Delattre

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-30 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75