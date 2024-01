MAHÉ S’INSTALLE THEATRE DU MARAIS Paris, samedi 20 janvier 2024.

MAHÉ S’INSTALLEUn spectacle entre stand up, sketch et impro éclatantes.Mahé mélange habilement stand-up, sketchs et impro. Dans son spectacle, il raconte son parcours « presque » sans fautes, se moque avec beaucoup d’autodérision des obstacles rencontrés dès les bancs d’école.Un artiste très drôle, attachant, porté par une énergie très communicative et qui tisse systématiquement un lien unique avec son public.

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 21:00

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75