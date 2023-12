ERIC ET QUENTIN THEATRE DU MARAIS Paris, 16 janvier 2024, Paris.

ERIC ET QUENTIN On ne peut plus rien rire Tout le monde aime rire (même Kim Jong-Un). Mais savons-nous pourquoi nous rions ?Nous nous sommes posés la question, et bim !Cela a donné un spectacle.Un spectacle d’humour sur le rire, ses mécanismes, son histoire et dans lequel nous abordons plusieurs questions :Pourquoi l’humour est-il si important dans notre société ?Qu’est-ce qui distingue l’humour d’avant de l’humour d’aujoud’hui ?Pourquoi peut-on rire de tout, mais pas avec n’importe qui ?Rire est-il aussi essentiel que manger 5 fruits et légumes par jour ? On peut plus rien rire est un spectacle où l’on rit, mais qui permet aussi d’apprendre plein de chose pour frimer le matin au bureau à la machine à café.Hâte de vous voir et de passer 1h avec vous ! Éric & QuentinArtistes : Eric Metzger, Quentin MargotMise en scène : Thomas SeguinDurée : 70 mn

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-16 à 19:30

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75