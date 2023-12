LILIA BENCHABANE THEATRE DU MARAIS Paris, 10 janvier 2024, Paris.

C’est la vision d’une fille, qui ne voit pas.C’est le récit d’une vie qui ne ressemble à aucune autre.C’est beaucoup d’autodérision et surtout un regard sans concession sur la société.Pour plus d’équités plein tarif pour les handicapés.En plus de son spectacle, Lilia Benchabane est très active sur ses réseaux sociaux, elle cumule déjà des milliers de vues !Lilia est également chroniqueuse dans La Bande Originale, l’émission de Nagui sur France Inter.

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-10 à 19:30

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75