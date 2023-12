PESTOS PIRATE DES CAMPAGNES THEATRE DU MARAIS Paris, 6 janvier 2024, Paris.

Pestos le pirate des campagnes n’est pas un pirate conventionnel, il dépouille, arnaque et vol tous ceux qui sont sur son chemin sans aucun scrupule.Sa plus grosse arnaque sont ses pesticides de mauvaises qualités qu’il vend à tous les agriculteurs sans se soucier des dégâts provoqués. Une seule personne va oser l’affronter, Miss Écolo aider de son acolyte Coxinette.Elles vont devoir le stopper pour faire cesser les arnaques et récupérer le parchemin qu’il leur a dérobé. En chemin elles croiseront Marga l’abeille, Camille la chenille et demanderont de l’aide à l’esprit des insectes. Mais cela suffira-t-il pour attraper le vilain Pestos ?à partir de 3 ans.

Tarif : 12.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-01-06 à 15:00

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75