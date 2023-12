RETOUR AU COLLEGE THEATRE DU MARAIS Paris, 29 décembre 2023, Paris.

Et si vous retourniez au collège ?Sophie et Rémi ne comprennent rien aux jeunes et voilà qu’ils retrouvent leurs 15 ans !Quels sont les codes ? C’est quoi « être swag » ? Et d’ailleurs, ça se dit encore ?!…C’est vous qui allez les aider à vivre la vie d’un jeune du 21e siècle.Est-ce vraiment si différent d’une époque à l’autre ?Un spectacle interactif et drôle où l’Improvisation et la liberté de s’exprimer dominent.Enfin les ados vont aimer venir au théâtre !

Tarif : 12.00 – 18.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 16:30

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris