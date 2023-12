LES PERSES Théâtre du Loup Les Acacias, 30 janvier 2024 18:00, Les Acacias.

LES PERSES 30 janvier – 11 février 2024 Théâtre du Loup de CHF 10.- à CHF 25.- / les mercredis sont à prix libre

LES PERSES d’après Eschyle

Théâtre musical et documentaire

Conception et mise en scène Leili Yahr

Musique Blaise Ubaldini

Cie Kaleidos

30 janvier – 11 février 2024

Dès 14 ans / Durée environ 1h40

–

Après la pièce poétique Swing ! (2015) et l’odyssée diplomatique The Glass Room (2022), la Cie Kaleidos présente LES PERSES : un spectacle documentaire théâtral et musical, troisième volet de cette trilogie en résonance avec les questionnements identitaires de la metteuse en scène Leili Yahr, née en Valais et d’origine irano-américaine.

Par une démarche à la fois intime et citoyenne, c’est par le prisme de la tragédie antique Les Perses d’Eschyle et de récits d’exils de femmes iraniennes immigrées en Suisse qu’elle aborde son histoire et l’Histoire iranienne contemporaine, d’une manière encore inédite.

En partant du chœur antique comme lieu privilégié d’expression citoyenne, il s’agit de se questionner ensemble sur les notions d’exil, d’identité, de frontière, de démocratie et de démesure, alors que gronde en Iran une révolte sans précédent. Enfin, il s’agit de s’interroger sur comment faire communauté aujourd’hui.

–

Avec Simon Labarrière, Mélina Martin, José Ponce

Et les musicien.ne.s Guillaume Bouillon (violoncelle), Julie Sicre (harpe) et Jérôme Salomon (percussions persanes)

–

Mardi, jeudi et samedi à 19h

Mercredi et vendredi à 20h

Dimanche à 17h

–

+ 2 représentations accessibles sont proposées en audiodescription pour les personnes aveugles ou malvoyantes en partenariat avec l’association So Close, le samedi 10 février à 19h (visite tactile à 17h30) et le dimanche 11 février à 17h (visite tactile à 15h30).

–

+ d’infos et réservations :

www.theatreduloup.ch

+41 22 301 31 00

Théâtre du Loup Chemin de la Gravière 10, 1227 Les Acacias Les Acacias 1235 +41 22 301 31 00 http://www.theatreduloup.ch [{« type »: « phone », « value »: « +41 22 301 31 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://theatreduloup.ch/spectacle/les-perses »}] [{« link »: « https://theatreduloup.ch/spectacle/les-perses/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-loup/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-30T19:00:00+01:00 – 2024-01-30T20:45:00+01:00

2024-02-11T17:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:45:00+01:00

Sylvain Leguy