Playlist Théâtre du Loup Les Acacias, 5 décembre 2023, Les Acacias.

Playlist 5 – 17 décembre Théâtre du Loup de CHF 10.- à CHF 25.- / les mercredis sont à prix libre

PLAYLIST

Léa Pohlhammer

F.A.B Prod.

5 – 17 décembre 2023

Dès 12 ans / Durée environ 1h30

Playlist est un spectacle qui puise sa matière première dans la musique pop. Cette culture que nous avons tou·te·s en commun, ces chansons qui nous ont accompagné·e·s, parfois malgré nous, dans des moments importants de nos vies. Les tubes que nous avons écoutés et chantés à tue-tête sans savoir vraiment ce qu’ils racontaient.

Playlist propose une suite sauvage d’instants particuliers qui trouve sa cohérence à travers une alchimie intuitive, des correspondances secrètes ou évidentes. Une série de « tableaux » qui pourraient aussi ressembler à des « clips théâtraux ».

Playlist agence à la manière d’un grand mashup les mots, les gestes, les codes visuels et sonores de la musique pop pour déployer une foule de visions fragmentées – mais néanmoins tangibles et vivaces – de ce que sont nos amours, nos chagrins d’amour, nos espoirs, nos désenchantements, nos toutes premières fois, nos illusions, nos cris, nos S.O.S., nos jours dansants au clair de lune…

Et parce que depuis la nuit des temps, la musique et la danse sont essentiels au monde, Léa Pohlhammer aimerait qu’à la fin de Playlist, nous nous retrouvions toutes et tous « de l’autre côté du miroir », sur le dancefloor.

« La musique est magique, la magie c’est la vie. » – Jimi Hendrix

Avec Tiphanie Bovay- Klameth, Catherine Büchi, David Gobet, Pierre Mifsud et Léa Pohlhammer

Mardi, jeudi et samedi à 19h

Mercredi et vendredi à 20h

Dimanche à 17h

+ d’infos et réservations :

www.theatreduloup.ch

+41 22 301 31 00

Théâtre du Loup Chemin de la Gravière 10, 1227 Les Acacias

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T19:00:00+01:00 – 2023-12-05T20:30:00+01:00

2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:30:00+01:00

Sylvain Leguy