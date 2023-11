LOREENA MCKENNITT – THE VISIT REVISITED Théâtre du Léman Genève, 14 mars 2024, Genève.

Après sa dernière représentation sur le continent en 2019, Loreena McKennitt fera son retour en Europe au printemps prochain avec « The Visit Revisited », une tournée d’envergure qui comprendra un total de 24 performances dans 10 pays. Le 14 mars 2024, la musicienne et ses 4 talentueux·ses instrumentistes feront escale au Théâtre du Léman à Genève. Cette unique date en Suisse romande sera l’occasion de (re-)découvrir les morceaux de « The Visit », son album primé dont la sortie a propulsé la canadienne sur la scène internationale. La tournée célébrera le 30ème anniversaire de l’enregistrement original du disque.

Mélange de sonorités celtiques, folk, pop et de world music, la musique éclectique de Loreena McKennitt a été acclamée par la critique dans le monde entier. Largement plébiscités, ses albums se sont vendus à plus de 14 millions d’exemplaires et ont été certifiés disques d’or, de platine et de multiplatine dans 15 pays sur 4 continents. En 2 décennies d’une carrière à succès, la musicienne s’est produite sur plusieurs des scènes les plus renommées à l’international et a reçu de prestigieuses distinctions musicales (Juno Awards, Billboard International Achievement Award).

Théâtre du Léman Quai du Mont-Blanc 19, 1201 Genève Genève 1201 +41 22 908 97 66

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-14T20:00:00+01:00 – 2024-03-14T22:00:00+01:00

