Le Monde Imaginaire Théâtre du Lavoir, 17 novembre 2022, Pontarlier.

Le Monde Imaginaire Jeudi 17 novembre, 10h00, 14h30 Théâtre du Lavoir

Séances scolaires

Arts plastiques et marionnette sont au service de ce conte initiatique pour enfants

Théâtre du Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc, 25300 Pontarlier Centre Ville Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Il est l’heure d’éteindre les lumières, mais Ponio n’a pas sommeil. Alors, il ouvre le Livre et se réveille dans le Monde Imaginaire. Le Gardien du Livre l’attend : il faut faire vite ! La Sorcière a volé la Pierre Soleil, le Cœur du Livre. Seul Ponio peut la retrouver ! Pas très sûr de lui, Ponio accepte la mission. Il traverse cinq pages du Livre Magique et autant de Royaumes, à la recherche de la Pierre Soleil et découvre en chemin ce qu’est le courage…

L’art plastique est au service de cette création. En imaginant cinq univers ludiques et colorés, Katell met sa créativité au service de l’imaginaire des enfants, pour leur donner soif de lecture et de découvertes. Le décor changeant, évolutif, ouvre la porte au rêve, et entraîne les enfants à la suite de Ponio dans le Monde Imaginaire ! Océan de roses, marionnettes-jouets, pluie de plumes, lumière noire… sont autant d’éléments utilisés pour leur donner à vivre les Cinq Univers féériques du livre magique. Une bulle temporelle et spatiale le temps d’un spectacle, enrichie par un travail sonore pour parfaire le voyage.



