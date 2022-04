Théâtre du Kronope – L’Avare, 24 avril 2022, .

Théâtre du Kronope – L’Avare

2022-04-24 20:30:00 – 2022-04-24 22:05:00

Le metteur en scène Guy Simon signe une mise en scène rythmée et originale de l’œuvre de Molière en réunissant théâtre, masque et arts du cirque.

Guidé par son avarice maladive, le vieil Harpagon règne en maître chez lui et tyrannise son entourage. Il projette de marier ses deux enfants, Elise et Cléante, à deux beaux partis : Anselme, un riche vieillard pour la première, pour le second, une veuve fortunée pour qui les jeunes gens n’ont pas la moindre affection. De son côté, Harpagon envisage de se remarier avec la jeune Marianne dont Cléante est éperdument amoureux…

Le Théâtre du Kronope nous embarque dans une fête burlesque et acrobatique pour faire danser les mots de Molière qui mêle intrigues amoureuses et familiales.

Le metteur en scène Guy Simon signe une mise en scène rythmée et originale de l’œuvre de Molière en réunissant théâtre, masque et arts du cirque.

Guidé par son avarice maladive, le vieil Harpagon règne en maître chez lui et tyrannise son entourage. Il projette de marier ses deux enfants, Elise et Cléante, à deux beaux partis : Anselme, un riche vieillard pour la première, pour le second, une veuve fortunée pour qui les jeunes gens n’ont pas la moindre affection. De son côté, Harpagon envisage de se remarier avec la jeune Marianne dont Cléante est éperdument amoureux…

Le Théâtre du Kronope nous embarque dans une fête burlesque et acrobatique pour faire danser les mots de Molière qui mêle intrigues amoureuses et familiales.

dernière mise à jour : 2022-01-03 par