Exposition photographique 24 novembre – 13 décembre Théâtre du Jeu de Paume Accès libre L'exposition des Amis de l'Image se tiendra dans la galerie Pierre Pamel du Théâtre du Jeu de Paume d'Albert. Cette exposition photographique sera visible aux horaires d'ouverture de la billetterie. Théâtre du Jeu de Paume Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France

2023-11-24T10:00:00+01:00 – 2023-11-24T16:00:00+01:00

2023-11-24T10:00:00+01:00 – 2023-11-24T16:00:00+01:00
2023-12-13T10:00:00+01:00 – 2023-12-13T16:00:00+01:00

