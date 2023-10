Salon de l’emploi Synergie Aéro Théâtre du Jeu de Paume Albert, 18 octobre 2023, Albert.

Salon de l’emploi Synergie Aéro Mercredi 18 octobre, 09h00 Théâtre du Jeu de Paume Entrée libre

Trouver un emploi dans l’une des entreprises de l’aéronautique du Pays du Coquelicot et plus largement des Hauts-de-France c’est possible ! Après le village aéro du meeting aérien, le job dating d’Airbus, l’agence Synergie organise son salon de l’emploi, le 18 octobre 2023 au Théâtre du Jeu de Paume d’Albert.

Théâtre du Jeu de Paume Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France

2023-10-18T09:00:00+02:00 – 2023-10-18T14:00:00+02:00

