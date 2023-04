Gala de danse du GAMA Théâtre du Jeu de Paume Albert Catégories d’évènement: Albert

Somme

Gala de danse du GAMA Théâtre du Jeu de Paume, 1 juillet 2023, Albert. Gala de danse du GAMA 1 et 2 juillet Théâtre du Jeu de Paume 12€ (TR 9€) L’école de danse du GAMA présente son spectacle de danse « Le GAMA vous emmène aux USA ».

Une centaine de danseurs et de danseuses, sur des chorégraphies de danse classique, contemporaine, modernjazz, hip-hop et street jazz, vous feront découvrir ce pays et ses cultures. Théâtre du Jeu de Paume Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 75 41 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T20:30:00+02:00 – 2023-07-01T23:30:00+02:00

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:00:00+02:00 danse spectacle

Détails Catégories d’évènement: Albert, Somme Autres Lieu Théâtre du Jeu de Paume Adresse Albert Ville Albert Departement Somme Age max 99 Lieu Ville Théâtre du Jeu de Paume Albert

Théâtre du Jeu de Paume Albert Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albert/

Gala de danse du GAMA Théâtre du Jeu de Paume 2023-07-01 was last modified: by Gala de danse du GAMA Théâtre du Jeu de Paume Théâtre du Jeu de Paume 1 juillet 2023 Albert Théâtre du Jeu de Paume Albert

Albert Somme