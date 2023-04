Le Choeur du Nord Théâtre du Jeu de Paume Albert Catégories d’évènement: Albert

Somme

Le Choeur du Nord Théâtre du Jeu de Paume, 21 mai 2023, Albert. Le Choeur du Nord Dimanche 21 mai, 15h00 Théâtre du Jeu de Paume 9€ (TR 5€) La plus grande chorale des Hauts de France se produit à Albert avec son nouveau programme rempli de peps dans des styles pop, rock et variété. Tous les ingrédients sont réunis pour vous faire passer un bon moment. Théâtre du Jeu de Paume Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 74 37 04 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T15:00:00+02:00 – 2023-05-21T17:00:00+02:00 Concert Théâtre du Jeu de Paume

