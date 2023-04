La voie des femmes Théâtre du Jeu de Paume Albert Catégories d’évènement: Albert

La voie des femmes Théâtre du Jeu de Paume, 13 mai 2023, Albert. La voie des femmes Samedi 13 mai, 20h00 Théâtre du Jeu de Paume 39 € Série de témoignages délivrés et confiés par des femmes à Séverine Ferrer, initiatrice du projet. Elles racontent leurs histoires, leurs places de femmes dans la société, leurs quotidiens, leurs déboires, leurs peines, leurs traumatismes, leurs rêves, leurs angoisses, leurs envies, leurs motivations, leur volonté de voir les choses bouger, évoluer et surtout leur envie de se sentir essentielles en abordant toutes les problématiques féminines. Théâtre du Jeu de Paume Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 74 37 04 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

