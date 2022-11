29e salon de l’arme ancienne Théâtre du Jeu de Paume Albert Catégories d’évènement: Albert

29e salon de l’arme ancienne Théâtre du Jeu de Paume, 9 avril 2023, Albert. 29e salon de l’arme ancienne Dimanche 9 avril 2023, 08h30 Théâtre du Jeu de Paume

3€

organisé par le musée Somme 1916 Théâtre du Jeu de Paume Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France Une quarantaine d’exposants seront présents pour présenter et vendre leur plus belles pièces d’arme ancienne

