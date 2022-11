Beggars Banquet Théâtre du Jeu de Paume Albert Catégories d’évènement: Albert

Somme

Beggars Banquet Théâtre du Jeu de Paume, 3 décembre 2022, Albert. Beggars Banquet Samedi 3 décembre, 21h00 Théâtre du Jeu de Paume

2€

Concert Beggars Banquet, Tribute aux Rolling Stones, au profit du Téléthon Théâtre du Jeu de Paume Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France Samedi 3 décembre, à 21h, un concert est des Beggars Banquet est organisé au Théâtre du Jeu de Paume d’Albert au profit du Téléthon. Le groupe fera un tribute au Rolling Stones.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T21:00:00+01:00

2022-12-03T22:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Albert, Somme Autres Lieu Théâtre du Jeu de Paume Adresse Albert Ville Albert Age maximum 99 lieuville Théâtre du Jeu de Paume Albert Departement Somme

Théâtre du Jeu de Paume Albert Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albert/

Beggars Banquet Théâtre du Jeu de Paume 2022-12-03 was last modified: by Beggars Banquet Théâtre du Jeu de Paume Théâtre du Jeu de Paume 3 décembre 2022 Albert Théâtre du Jeu de Paume Albert

Albert Somme