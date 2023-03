Les rencontres d’Olivier Bellamy & Villa Saint-Ange Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Les rencontres d’Olivier Bellamy & Villa Saint-Ange Théâtre du Jeu de Paume, 7 avril 2023, Aix-en-Provence . Les rencontres d’Olivier Bellamy & Villa Saint-Ange 17-21 Rue De l’Opéra Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra

2023-04-07 18:00:00 18:00:00 – 2023-04-09

Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône . En partenariat avec le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, qui fête ses 10 ans et qui se tiendra du Vendredi 31 Mars au Dimanche 16 Avril, l’hôtel 5 étoiles Villa Saint-Ange vous invite à découvrir Dominique Bluzet, Ève Ruggieri ainsi que Roselyne Bachelot, accompagnés par l’accordéoniste Théo Ould, à l’occasion de

soirées uniques dans le décor intimiste du Théâtre du Jeu de Paume, un théâtre à l’italienne de 493 places situé rue de l’Opéra en plein cœur du centre-ville

d’Aix-en-Provence.

Ces conversations intimes et amicales sont orchestrées par Olivier Bellamy, tandis que le jeune Théo Ould, vous offre un contrepoint musical.



// Au programme //



● Le 7 avril à 18h, Dominique Bluzet.

À tout seigneur, tout honneur, Dominique Bluzet ouvre le bal. Le « papa » du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence vous raconte la gestation, la naissance et l’enfance de cette manifestation prestigieuse qui souffle ses dix bougies cette année.

● Le 8 avril à 18h, Ève Ruggieri.

Ève Ruggieri vous entraîne sur les chemins de sa vie avec son inimitable don de conteuse. Ses parents musiciens, ses débuts avec Jacques Chancel, ses rencontres avec Karajan ou Pavarotti, Musiques au cœur…

● Le 9 avril à 18h, Roselyne Bachelot

Roselyne Bachelot revient sur les 682 jours de son passage au ministère de la Culture. Avec son franc-parler et son sens du bien public, cette vraie mélomane distribue bons-points et bonnets d’âne dans la bonne humeur. Olivier Bellamy & Villa Saint-Ange, en partenariat avec Dominique Bluzet, directeur exécutif du Festival de Pâques, organisent des rencontres au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence. +33 820 13 20 13 Théâtre du Jeu de Paume Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l'Opéra Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Tarif Lieu Ville Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l'Opéra Aix-en-Provence

Les rencontres d’Olivier Bellamy & Villa Saint-Ange Théâtre du Jeu de Paume 2023-04-07 was last modified: by Les rencontres d’Olivier Bellamy & Villa Saint-Ange Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence 7 avril 2023 17-21 Rue De l'Opéra Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Théatre du jeu de paume Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône