Beaumont-sur-Sarthe Sarthe Beaumont-sur-Sarthe 4 EUR Le domaine d’Aymar, Baronnie de Montfaucon, est en crise. Il n’y a plus un sou dans les caisses. Le seigneur Aymar aidé par son fidèle conseiller, le moine Philémon, cherche désespérément à lever de nouveaux impôts. Le seigneur cherche aussi un bon parti pour sa fille Jeanne, afin d’agrandir son domaine et renflouer les caisses. Mais cette dernière est amoureuse de Lane, un ménestrel, qui va voyager dans le futur grâce à Viviane. Diane, femme d’Aymar, est, quant-à-elle, prête à sacrifier son corps pour le bien de la Baronnie. Tout ça sans compter sur la présence d’Enguerrand, soldat du baron, aux idées syndicalistes très affirmées.

Comment la Baronnie retrouvera-t-elle son lustre d’antan ? Jeanne devrait-elle laisser son amour pour le bien-être des finances de son père ? Laissez-vous embarquer dans cette comédie intemporelle où les situations du Moyen-âge se mélangent avec celles du XXIe siècle. Le samedi 26 mars à 20h30 et le dimanche 27 mars à 15h.

Tarifs : 8€ adultes (à partir de 16 ans) / 4€ enfants de 7 à 15 ans / gratuit moins de 7 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles – bureau de Beaumont-sur-Sarthe.

