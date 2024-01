PUZZLE – LE JEUNE BALLET EUROPÉEN THEATRE DU GYMNASE Paris, 25 mars 2024, Paris.

LE JEUNE BALLET EUROPÉEN – PUZZLELe spectacle intitulé Puzzle met en scène 29 jeunes danseurs en contrat d’apprentissage.Quand les jeunes artistes du CFA Danse deviennent les interprètes des plus grands chorégraphes de la scène Internationale…L’aboutissement de tout jeune danseur est d’intégrer une Compagnie de Ballet dans laquelle il peut évoluer et s’épanouir, tel est l’objectif du Jeune Ballet Européen. Cette compagnie d’école, intitulée J.B.E., Directement issue du C.F.A. Danse, Chant, Comédie permet à de jeunes artistes de prendre conscience de la scène et de la vie active, encadrés de chorégraphes, maîtres de ballet et techniciens professionnels.Le but de cette jeune compagnie est la création d’un spectacle : – Créer et diffuser un répertoire pluridisciplinaire accessible au plus grand nombre- Offrir la chance à de jeunes artistes de se perfectionner grâce à la scène- Accueillir des chorégraphes européens multiculturels, de styles divers, permettant l’émergence de nouveaux concepts scéniques. Artistes : Claude Brumachon, Thierry Malandain, Stéphane Loras

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-25 à 20:00

THEATRE DU GYMNASE 38 BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE 75010 Paris 75