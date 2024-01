LES TROIS SOEURS THEATRE DU GYMNASE Paris, 12 février 2024, Paris.

LES TROIS SOEURSPolina Rebel a choisi de travailler à la croisée des univers et des langages, en unifiant des approches chorégraphiques, théâtrales, musicales et plastiques. Le texte de l’auteur fait ainsi place au langage corporel, transcrivant dans une dimension plus universelle la trame narrative de la pièce.Ce spectacle s’adresse à tout type de spectateur, car le texte est remplacé par un travail corporel des acteurs transcrivant dans une dimension plus universelle de l’esprit tragicomique de la pièce de Tchekhov. La mise en scène reprend la tragédie initiale de Tchekhov : trois soeurs ayant grandi au sein de la haute société de Moscou et reçu une bonne éducation sont confrontées à la simplicité et à la grossièreté des habitants de la petite ville dans laquelle elles ont emménagé. Sombrant dans le découragement, elles nourrissent malgré tout l’espoir de quitter ce milieu dans lequel elles ne parviennent à trouver ni bonheur ni perspectives. Il n’y a pas de bonheur pour nous. Nous ne devons que travailler : quant au bonheur, il appartient à notre lointaine progéniture. Auteur :Anton Tchekhov Artistes : Haris Haka Resic, Yacine Perret, Kersti Ilves, Alexander Bourdo, Ioulia Plotnikova, Laura Mazeaud, Julien Bougot, Renat Shuteev, Anita Shmatova Metteur en scène : Polina Rebel

Tarif : 21.00 – 42.68 euros.

Début : 2024-02-12 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DU GYMNASE 38 BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE 75010 Paris 75