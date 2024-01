MANUS BABA THEATRE DU GYMNASE Paris, dimanche 11 février 2024.

MANUS BABAManus Baba est le nom de scène de Mustafa Özkan, né le 1er décembre 1986. L’origine de son nom remonte à son enfance, lorsque sa grand-mère lui donne le surnom de Manus , qui fait référence aux Tziganes d’Europe centrale et signifie humain ou bel humain en sanskrit. Ce surnom attachant lui a laissé une impression durable et l’a amené à l’adopter comme identité scénique. Dès son plus jeune âge, Manus Baba s’intéresse à la musique et commence à étudier à la faculté des beaux-arts de l’université d’Akdeniz. En 2010, il commence son parcours musical avec le groupe « Günese Yolculuk »( voyage vers le soleil ).Tout au long de sa carrière, il a connu un succès important en Turquie avec des albums à succès tels que « Bu Havada Gidilmez » (N’y allez pas par ce temps), « Dönersen Islik Çal » (siffle si tu reviens) et « Iki Gözümün Çiçegi » (la fleur de mes deux yeux).

Tarif : 31.68 – 109.78 euros.

Début : 2024-02-11 à 19:00

THEATRE DU GYMNASE 38 BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE 75010 Paris 75