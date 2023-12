AKIM OMIRI LE REPUBLIQUE Paris Catégorie d’Évènement: Paris AKIM OMIRI LE REPUBLIQUE Paris, 20 janvier 2024, Paris. AKIM OMIRI Apparement il faut écrire quelques mots pour vous donner envie de venir. Faisons simple, ce nouveau spectacle a été rodé dans les meilleurs comedy club de Paris et il n’est pas seulement engagé mais il est aussi très drôle ! Venez vérifier par vous même

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 18:00 Réservez votre billet ici LE REPUBLIQUE 1, Boulevard St Martin 75003 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75003 Lieu LE REPUBLIQUE Adresse 1, Boulevard St Martin Ville Paris Departement 75 Lieu Ville LE REPUBLIQUE Paris Latitude 48.867939 Longitude 2.362391 latitude longitude 48.867939;2.362391

LE REPUBLIQUE Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/