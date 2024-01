HOLD UP THEATRE DU GYMNASE Paris, vendredi 19 janvier 2024.

HOLD UPNous vous proposons une comédie musicale aux couleurs du Hip Hop mais aussi de musiques populaires. Stomy Bugsy, Passi, Calbo et Lino d’Arsenik, Michael Tee, Omzo, Pat, Tahis, Emma Zimerman, Reez, Selena accompagnés d’acteurs et du groupe de danse StreetA, tous se rassemblent sur scène autour de David Desclos pour un spectacle grandiose où tout est réuni :L’originalité du thème, l’humour, l’émotion, une histoire d’amour, des titres cultes, l’importance des scènes de danse, des accents mis sur des problèmes sociaux ponctués de beaucoup de messages. Voilà ce que vous offre cette nouvelle comédie musicale étonnante, dont l’intrigue cible surtout le désir d’un homme de se sortir du banditisme. Milieu qui comme le spectateur le comprendra, n’est pas facile de quitter, surtout quand on a ancré bien en soi, l’importance de la parole donnée entre jeunes issus des gangs des bas quartiers. Venez découvrir cette Comédie Musicale tirée de l’histoire vraie de David Desclos et adaptée à toute la famille. Une Association de bienfaiteurs pour un HOLD UP bien réussi !

Tarif : 21.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 21:00

THEATRE DU GYMNASE 38 BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE 75010 Paris 75