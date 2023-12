LES BRIGANDS – LES BRIGANDS PAR LES TRÉTEAUX LYRIQUES THEATRE DU GYMNASE Paris, 13 janvier 2024, Paris.

LES BRIGANDS PAR LES TRÉTEAUX LYRIQUESAu cœur d’un paysage sauvage et montagneux règnent les terribles Brigands de la bande de Falsacappa, qui n’ont rien à craindre des carabiniers dont la principale qualité est d’arriver « toujours trop tard ». Mais les affaires vont mal et il est urgent que Falsacappa et son fidèle mentor Pietro trouvent une idée pour renflouer leurs caisses. Les Brigands a été présenté en septembre 1869 est le dernier grand succès d’Offenbach avant la guerre franco-prussienne de 1870, dont le « bruit de bottes » résonne déjà dans le fameux chœur des carabiniers. C’est un véritable monde à l’envers, qui malmène autant la géographie que les convenances, où le brigandage fait loi et l’armée de la figuration, et où l’argent ne fait même plus le bonheur !

Tarif : 16.00 – 68.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:30

THEATRE DU GYMNASE 38 BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE 75010 Paris