MERCI FRANCIS ! Les Coquettes Jeudi 1 février 2024, 20h00 Théâtre du Gymnase De 10 à 37€

Depuis 2014, la coquetterie n’est plus un vilain défaut. Elle est même très tendance avec le retour sur scène des coquettes, ces trois chanteuses rigolotes à la langue bien pendue.

Si vous ne les connaissez pas encore, il est grand temps de faire connaissance, d’autant que ces trois-là ne sont pas du genre timide. Lola Cès, Marie Facundo et Mélodie Molinaro ressortent les strass, les paillettes, les textes qui balancent et les chansons qui envoient dans un nouveau spectacle tout en dérapage humoristique contrôlé. Y sont abordés les grands sujets qui fâchent la trentenaire féministe : de l’amour à la peur de vieillir, du machisme au harcèlement, de la discrimination à l’égalité des droits. Un Sex and the City militant version française qui remet les idées en place. Merci qui? Merci Francis.

Mise en scène Nicolas Nebot

Chorégraphie Mehdi Kerkouche

Avec Lola Cès, Marie Facundo et Mélodie Molinaro

Production Jean-Marc Dumontet

Théâtre du Gymnase 4 Rue du Théâtre Français, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T20:00:00+01:00 – 2024-02-01T22:00:00+01:00

