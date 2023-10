AMORE – PIPPO DELBONO Théâtre du Gymnase Marseille, 9 décembre 2023, Marseille.

AMORE – PIPPO DELBONO Samedi 9 décembre, 20h00 Théâtre du Gymnase De 10 à 37€

AMORE

Pippo Delbono

Théâtre du Gymnase, Hors les Murs, La Criée

30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille

L’amour, toujours l’amour. L’auteur et metteur en scène Pippo Delbono le cherche, l’attend, l’espère, le pleure dans une saudade teintée de fado, de danse et de poésie. Connaissant Pippo Delbono, l’amour ne pouvait pas être ce petit bonbon rose qu’on suçote l’air béat. Si l’enfant turbulent du théâtre contemporain s’est un peu assagi, ses sentiments sont toujours à fleur de peau. Son Amore est un pincement de cordes comme un pincement de cœur, un chant de ruines, des vers à soie sur du papier de verre. La guitare de Pedro Jóia nous transporte, la voix de Miguel Ramos nous transperce, la grâce d’Aline Frazãonous chavire. Les mots de De Andrade, Rilke, Prévert vibrent dans l’air comme une pluie de printemps annonçant le soleil. L’espoir est là qui fait refleurir l’arbre mort.

SPECTACLE EN ITALIEN SURTITRÉ EN FRANÇAIS

Création et mise en scène Pippo Delbono

Musiques originales de Pedro Jóia et de compositeurs variés

Son Pietro Tirella

Chef machiniste Enrico Zucchelli

Avec Dolly Albertin, Gianluca Ballarè, Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria Distante, Aline Frazão, Pedro Jóia, Mario Intruglio, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Miguel Ramos, Pepe Robledo, Grazia Spinella

Production Emilia Romagna Teatro ERT – Teatro Nazionale (Italie)

Coproducteur associé São Luiz Teatro Municipal – Lisbonne, Pirilampo Artes Lda, Câmara Municipal de Setúbal, Rota Clandestina, República Portuguesa – Cultura / Direção-Geral das Artes (Portugal), Fondazione Teatro Metastasio di Prato (Italie)

Coproduction Teatro Coliseo, Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires et ItaliaXXI – Buenos Aires (Argentine), Comédie de Genève (Suisse), Théâtre de Liège (Belgique), Les 2 Scènes – Scène Nationale de Besançon (France), KVS Bruxelles (Belgique), Sibiu International Theatre Festival/Radu Stanca National Theater (Roumanie)

Avec le soutien du Ministero della Cultura (Italie)

Les dates

Mercredi 06 décembre 2023 19:00

Jeudi 07 décembre 2023 20:00

Vendredi 08 décembre 2023 20:00

Samedi 09 décembre 2023 20:00

Dimanche 10 décembre 2023 16:00

Réservation disponible en ligne sur www.lestheatres.net ou par téléphone au 08 2013 2013

