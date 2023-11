FRANCE ANODINE La Radio des petites choses / Juliette Chaigneau, Dominique Gilliot, Antoine Pesle Théâtre du Grütli Genève Catégorie d’Évènement: Genève FRANCE ANODINE La Radio des petites choses / Juliette Chaigneau, Dominique Gilliot, Antoine Pesle Théâtre du Grütli Genève, 18 décembre 2023, Genève. FRANCE ANODINE La Radio des petites choses / Juliette Chaigneau, Dominique Gilliot, Antoine Pesle 18 – 22 décembre Théâtre du Grütli Tarifs à choix de CHF 0.- à CHF 100.- France Anodine, c’est une pièce de théâtre qui se passe dans une station de radio. Son rôle est de s’intéresser aux petites choses, aux détails, à l’infra-mince. Dans un dispositif à l’esthétique « studio radio bricolé », trois animateurices sont en charge de la grille des programmes. Leur job : mettre ces choses en ondes, les observer de très près. De si près qu’elles en deviendraient presque abstraites, poétiques, philosophiques, sociologiques et musicales. Et drôles aussi quand même… C’est par le chas le plus fin de l’aiguille, le petit bout de la lorgnette que France Anodine se propose de passer. Et possiblement, par ce biais, il se pourrait que l’on accède au monde. Car, il n’est pas interdit de penser que le local finisse par renseigner sur le global. Théâtre du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 888 44 84 http://www.grutli.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/NayjtzsBn0 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grütli/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-18T19:00:00+01:00 – 2023-12-18T20:30:00+01:00

Dates et horaires:
2023-12-18T19:00:00+01:00 – 2023-12-18T20:30:00+01:00
2023-12-22T18:00:00+01:00 – 2023-12-22T19:30:00+01:00

