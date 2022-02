Théâtre du Grand Traict Ce soir on sort 2,quai du Lénigo Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Théâtre du Grand Traict Ce soir on sort 2,quai du Lénigo, 6 mars 2022, Le croisic. Théâtre du Grand Traict Ce soir on sort

2, quai du Lénigo, le dimanche 6 mars à 15:00

Ce soir on sort Théâtre du Grand Traict Jean et son épouse Sophie se préparent pour se rendre à l’anniversaire de mariage d’un couple d’amis. Ce samedi soir s’annonce festif mais une succession de visites imprévues pendant les préparatifs vont venir quelque peu perturber la fin de journée du couple. Distribution (par ordre d’entrée en scène) * Jean Némard (courtier en assurance) – Jean Fontanier * Sophie Némard (épouse de Jean) – Françoise Baillet * Rose (l’envahissante voisine du dessus) – Ghislaine Gaudet * Bernard (le kiné de Sophie) – Pierre Baudin * Ana Belle (la voisine homosexuelle) – Florence Joffraud * Clara (la secrétaire de Jean) – Michèle Quellard * * * Informations et billetterie Billetterie au 06 62 46 81 30 ou sur place, le jour du spectacle. Tarifs : 10,00 € (tarif plein) / 5,00 € (tarif réduit : moins de 12 ans). Ce soir on sort Théâtre du Grand Traict Jean et son épouse Sophie se préparent pour se rendre à l’anniversaire de mariage d’un couple d’amis. Ce sam… 2,quai du Lénigo Salle Jeanne d’Arc 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T15:00:00 2022-03-06T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu 2,quai du Lénigo Adresse Salle Jeanne d'Arc 44490 Le croisic Ville Le croisic lieuville 2,quai du Lénigo Le croisic Departement Loire-Atlantique

2,quai du Lénigo Le croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-croisic/

Théâtre du Grand Traict Ce soir on sort 2,quai du Lénigo 2022-03-06 was last modified: by Théâtre du Grand Traict Ce soir on sort 2,quai du Lénigo 2,quai du Lénigo 6 mars 2022 2 Le Croisic Quai du Lénigo Le croisic

Le croisic Loire-Atlantique