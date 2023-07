MORTELLE RANDONNÉE Théâtre du Grand Rond Toulouse, 8 octobre 2023, Toulouse.

★ Sébastien Cirotteau, trompette, saxhorn alto, orgue, synthétiseur, chant et appeau / Andy Lévêque, saxophone alto, basse, clavier, flûte à bec, chant et appeau / Benjamin Glibert, guitare électrique, basse, clavier, percussions, chant et appeau / Clem Thomas, batterie, glockenspiel, ukulele, chant et appeau

Le collectif d’artistes musiciens toulousains Freddy Morezon a créé le projet Mortelle Randonnée (qui figure parmi les lauréats des Résidences Occijazz 2022). Réduit à un quartet qui aime les défis, ils s’appliquent à jouer la musique de la pianiste Carla Bley, figure importante du jazz post-bop, écrite pour une dizaine de musiciens. Répertoire iconoclaste et hybride réinterprété avec appétit, entre vénération et parodie. Leur parti-pris ? Avec force ! Mêlant instruments de la fanfare et du power trio, instruments jouets et quelques claviers, ils travaillent sur la période de 1974 à 1984 pendant laquelle l’artiste a composé plusieurs albums concept et suites musicales dont Tropic Appetites ou Musique Mécanique. C’est aussi la période où elle rencontre des icônes du rock progressif que sont Robert Wyatt (Soft Machine) ou Nick Mason (Pink Floyd).

