Chorale féminime et féministe

Théâtre du Grand Rond Toulouse

Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF).

Depuis 2008, La chorale de L’Ébranleuse est une chorale féministe de Toulouse dont l’objectif est de mettre les femmes en avant au sein d’une culture populaire, résistante, internationale et vivante.

Ces chanteuses représentent un féminisme pluriel, à notre image. C’est un espace où nous nous retrouvons en non-mixité pour explorer, nous réapproprier et défendre l’héritage culturel et musical des femmes.

Notre répertoire, choisi de façon collégiale, évoque des luttes politiques de femmes, le sexisme, la prostitution, la solidarité féminine en rendant visibles les femmes dans leurs sexualités, leurs vieillissements, leurs joies, leurs souffrances et leurs luttes : des nuits d’une de demoiselle de Colette Renard à Respect d’Aretha Franklin en passant par Prohibition de Brigitte Fontaine.

Depuis septembre 2019 nous avons intégré Frédérika Alésina comme Cheffe de Chœur. Chanteuse, musicienne toulousaine et vocaliste extraordinaire, Frédérika est connue sur la scène Toulousaine pour son travail en solo et avec les Humanophones. Aussi talentueuse qu’audacieuse, issue de la scène jazz, elle nous dirige avec tout son groove, posant sa patte et semant de ci de là des instants de body percussion à nos arrangements initiaux.

