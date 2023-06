Platonov Théâtre du Grand Rond Toulouse, 17 juin 2023, Toulouse.

Théâtre

Tout commence par la fête de retrouvailles amicales au sortir d’un long hiver, dans ce petit cercle dont Platonov est l’astre incontestable.

Enigmatique vortex de faiblesse et de séduction, celui-ci va allumer la flamme de quelques journées de folie où chacun va espérer être sauvé au travers d’une histoire d’amour.

Tout finira par l’irréparable drame où chaque protagoniste rencontrera son destin…

Dans ce brouillon génial de son oeuvre à venir, secouant rires et larmes jusqu’à l’indécidable,Tchekhov nous offre le miroir de personnages inoubliables, luttant contre le vide, médiocres et bouleversants dans leurs contradictions, et le portrait global et très actuel d’une société qui danse sur un volcan, entre exaltation et auto-destruction, perte des illusions, élans trahis, solitude… et la vie malgré tout…

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T21:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00

2023-06-19T21:00:00+02:00 – 2023-06-19T23:00:00+02:00

