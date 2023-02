Le 45 tours de la Dame Blanche Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le 45 tours de la Dame Blanche
13 – 17 juin
Théâtre du Grand Rond
23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France

Le 45 tours de la Dame Blanche est un spectacle sensoriel qui interroge notre rencontre à l'autre et notre rapport à l'écoute. Si on ne s'écoute plus, que va-t-il se passer ?

Esther est un fantôme au Bureau des Voix Perdues. Le Bureau des Voix Perdues est un étrange endroit, rempli de téléphones de toutes les époques. Esther est prisonnière de ce lieu où elle doit accueillir tous les appels qui arrivent, en suivant un protocole bien précis. Esther n’est pas seule coincée dans ce lieu quantique, Il y a H52, le fantôme de la baleine blanche, mélomane et moqueuse pour lui tenir compagnie. Esther en a assez d’écouter toutes ces voix qui ne l’entendent jamais et cherche désespérément comment sortir de là.

Merci de laisser vos téléphones allumés pendant ce spectacle, au cas où pour une fois, l’appel serait pour Esther. Ouverture des portes à partir de 18h30

