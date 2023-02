Chiaroscuro Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Chiaroscuro Théâtre du Grand Rond, 6 juin 2023, Toulouse. Chiaroscuro 6 – 10 juin Théâtre du Grand Rond Musiques anciennes revisitées. Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF). Quatuor toulousain et ariégeois de musiques du Moyen-Âge et de la Renaissance, les chanteurs-instrumentistes de Chiaroscuro explorent le répertoire ancien tant vocal qu’instrumental. Accompagnés de la viole de gambe, la harpe celtique, le oud, le bouzouki, les percussions, leur répertoire va des rondeaux du Moyen-Âge aux polyphonies vocales et à danser de la Renaissance, en passant par quelques airs traditionnels celtiques ou occitans. Les membres du groupe proviennent de différents horizons musicaux (jazz, baroque, musiques traditionnelles, musiques improvisées…) et se rejoignent pour insuffler à ces musiques un esprit de spontanéité, d’humour, d’émotion, se permettant improvisations et coups de folies. Ouverture des portes à partir de 18h30

