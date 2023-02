Marcel Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Marcel Théâtre du Grand Rond, 30 mai 2023, Toulouse. Marcel 30 mai – 3 juin Théâtre du Grand Rond Le duo Marcel arrangent des morceaux soul, R&B et pop. Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF). Le duo Marcel est né lors d’une rencontre à l’école toulousaine Music’halle. Alba est au chant, voix soul à la fois douce et puissante, et Théo aux guitares, avec un jeu subtil aux harmonies aériennes. Ils mettent en commun dans ce projet leurs univers personnels arrangeant des morceaux soul / R&B / pop. Le tout dans une vibe sensuelle, intimiste et chaleureuse. Ouverture des portes à partir de 18h30

