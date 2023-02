Du simple au double Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Du simple au double Théâtre du Grand Rond, 23 mai 2023, Toulouse. Du simple au double 23 – 27 mai Théâtre du Grand Rond

13€/11€/9€/6€

2 artistes empruntent un langage, une gestuelle, remplie de tics et de tocs : un beau bordel organisé. Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF). Théâtre, cirque, danse Prises la main dans la poche, elles ne cessent de danser, se taquiner, s’imiter, se coincer, se confondre et se perdre. La confusion est à son paroxysme lorsque le duo s’entremêle et s’emboite.

Elda et Marthe vagabondent entre le clown, le hip-hop contemporain et la danse contemporaine pour nous parler du rapport à l’autre, des relations qui se tissent dans notre société. Elles viennent ici parler, d’individualité, de personnalité, d’influences et d’inconscient au sein du duo. Durée : 45mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T21:00:00+02:00

2023-05-27T22:00:00+02:00 © Pierre Puech

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre du Grand Rond Adresse 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Ville Toulouse lieuville Théâtre du Grand Rond Toulouse Departement Haute-Garonne

Théâtre du Grand Rond Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Du simple au double Théâtre du Grand Rond 2023-05-23 was last modified: by Du simple au double Théâtre du Grand Rond Théâtre du Grand Rond 23 mai 2023 Théâtre du Grand Rond Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne