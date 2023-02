Marchand de sable Théâtre du Grand Rond, 17 mai 2023, Toulouse.

Les histoires racontées par les Astronambules sortent de l’imaginaire débordant d’Antoine Dufour. Il aime, quand il aborde un sujet, faire un pas de côté pour nous livrer un point de vue décalé, en donnant vie à des personnages à la fois naïfs et pertinents. Cette fois, il retrouve ses complices : Frédérique Héol à la peinture sur sable et Mathieu Jardat à la musique.

Le Marchand de sable construit son rêve sur la table lumineuse. Captés et projetés sur l’écran, les magnifiques dessins de Frédérique Héol prennent forme sous nos yeux, la peinture sur sable ouvre un espace onirique où les images se font et se défont, magiques et éphémères.

La musique et les bruitages réalisés en direct lui répondent. Ayant plusieurs cordes à son « luth », Mathieu Jardat mêle la profondeur de la contrebasse, la fraîcheur du ukulélé, la brillance de petits sons cristallins et l’entrain de multiples petites percussions pour offrir toute une imagerie sonore.

Pas besoin de tapis volant pour vous laisser embarquer dans ce rêve !

A partir de 3 ans / Durée : 40 mn



