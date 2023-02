Sonsaina Théâtre du Grand Rond, 16 mai 2023, Toulouse.

Sonsaina 16 – 20 mai Théâtre du Grand Rond

Chants occitans et ladinos

Au sein du duo Sonsaina, Anaël Ben Soussan et Laurie Marchand reprennent des chants occitans et séfarades qu’elles interprètent a cappella, sous la forme d’un concert mis en mouvement qui suit le cours de ce que leurs chansons racontent. Tantôt mère, fille, amie ou amoureuse, elles font entendre des voix de femmes d’horizons et de temps différents qui se rejoignent dans leur besoin de dire ce qui les traverse, et de le partager. Se succèdent et se mêlent des textes de trobaïritz du 13ème siècle, des chants séfarades en ladino, langue des Juifs d’Espagne au 15ème siècle, et des chansons en occitan plus proches de nous, à un ou deux siècles près.

Sonsaina est né de la rencontre d’Anaël, chanteuse de formation lyrique qui a à cœur de s’ouvrir aux répertoires les plus variés, et de Laurie, danseuse se frottant toujours plus au chant et à la musique traditionnelle. Leur duo s’est tissé au fil de leur amitié : chaque concert leur donne l’occasion de recréer un espace intimiste pour se confier à travers les paroles de femmes qui, par-delà les lieux et le temps, font toujours écho.

