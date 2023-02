Sale Pierrot Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Sale Pierrot Théâtre du Grand Rond, 9 mai 2023, Toulouse. Sale Pierrot 9 – 13 mai Théâtre du Grand Rond Chanson bancal Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station François Verdier

05 61 62 14 85 https://www.grand-rond.org Le Théâtre du Grand Rond propose une programmation tout public, jeune public, ainsi que des apéros-spectacles. Il programme régulièrement des spectacles en Langue des Signes Française (LSF). Poète urbain, influencé par Gaston Couté, Bernard Dimey, Alain Leprest, François Béranger et bien d’autres, Sale Pierrot propose un tour de chant qui aborde toujours ses thèmes de prédilection : les effusions du cœur, les accès de colères, les histoires du coin de la rue, le bancal, le tordu, le foutraque, le foutu.

Bref tout ce qui nous rend un peu fou pour nous éviter de devenir dingue. Accompagné de sa guitare classique, l’accent est résolument mis sur ses textes poétiques, populaires et politiques. Après huit ans en quatuor, il revient aujourd’hui en solo mais avec le même humour et la même tendresse. Ouverture des portes à partir de 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T19:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 © dr

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre du Grand Rond Adresse 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Ville Toulouse lieuville Théâtre du Grand Rond Toulouse Departement Haute-Garonne

Théâtre du Grand Rond Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Sale Pierrot Théâtre du Grand Rond 2023-05-09 was last modified: by Sale Pierrot Théâtre du Grand Rond Théâtre du Grand Rond 9 mai 2023 Théâtre du Grand Rond Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne